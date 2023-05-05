《美麗島電子報》昨（4）日公布最新民調，若國民黨籍新北市長侯友宜跟民眾黨主席柯文哲搭配參選2024，會贏過民進黨主席賴清德。對此，民進黨籍台北市議員王世堅則提出不同看法，他認為柯文哲會在最後關頭「抽腿」，以爭取立法院長的方式進行藍白合。

王世堅昨在中天節目《新聞千里馬》表示，依他個人觀察，柯文哲在9月之前，對外一定喊選總統要堅持到底；但隨著民調水漲船高，以柯文哲這麼好的腦袋瓜，一定會為自己、為民眾黨設想，到最後、約在９月份的時候就會抽腿，並把自己納入民眾黨不分區立委跟藍軍合作，爭取立法院長一職。

王世堅進一步指出，當柯文哲爭取到立法院長後，對未來4年國家的政局、發展都很有影響力，且影響力將不下於行政院長，近乎能跟總統平起平坐。主持人馬千惠也提到，《美麗島電子報》的民調結果，侯柯配將以46.6%贏過賴清德的40.7%，這也讓王世堅驚呼，「真的讓我不幸言中。」

至於國民黨籍台北市議員游淑慧可能要轉戰台北市第2選區（士林、大同），王世堅回應，游淑慧已經跟他共事兩屆，直言游淑慧戰力很強，邏輯思緒縝密，口才更是國民黨新生代超強，能夠不來最好。但因為游淑慧跟國民黨還沒有做最後決定，等結果出來自己才能評論。