公務人員高普考試應試專業科目數，經多年研議後完成調整；考選部今天表示，高考三級考試計83類科專業科目調整為4科、13類科調整為5科，普通考試計66類科專業科目調整為3科，自113年1月1日開始適用，而專業科目命題大綱啟動研修作業，預計於7月底公告。

相關公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則部分條文調整後，考選部官員表示，由於這次調整所涉及變動的科目數眾多，為利應考人能夠及早因應準備，並使考試順利進行，考選部已展開相關科目命題大綱研修（訂）作業，延續本案改革精神，具體落實考試核心化及友善化目標。

官員強調，這次命題大綱之研修（訂）作業將依各類科性質，分別邀請用人機關、相關領域學者專家召開會議共同研商。在減輕應考人應試負擔的原則下，全面檢視修正後的列考科目，依各該類科核心知能、社會發展、機關任務需求，進行命題大綱研修（訂）作業，藉此聚焦各該專業領域核心範疇，適切反映相關重要內涵，以達成考用配合、適才適所的選才宗旨。