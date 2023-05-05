花蓮縣新城海岸海堤周遭海灘遭掏空。（立委傅崐萁辦公室提供）

花蓮縣新城海灘遭掏空，縣議員邱光明稍早在議會提出質詢呼籲。今天立委傅崐萁召集中央和地方單位及村里長會勘，研商解決周遭海灘遭掏空等問題，初步結論，研擬蘇花安開工之後，請公路總局調整蘇花安隧道剩餘土石方，填補掏空海岸養護工程。

傅崐萁、經濟部水利署、水利署第九河川局、交通部公路總局、公路總局蘇花改工程處、公路總第四區養護工程處、花蓮縣政府、新城鄉公所等單位，及議員邱光明、鄉代林國賢、新城村長胡國雄、順安村長黃仲祥，會勘花蓮縣新城海岸海堤侵触掏空等問題。

傅崐萁說，這次會勘重點研商解決花蓮縣新城海岸海堤周遭海灘遭掏空等問題，並擬以公路總局施作蘇花安及相關工程剩餘土方填補受海浪侵触海灘。

他希望水利署針對侵蝕海岸的問題，消波塊如何防禦保護海岸，不論是景觀型的消波塊或是傳統型消波塊，畢竟這是非常美麗的海岸線的因素也需納入考量，並對護灘養灘等議題提出新方案。

其次，凸堤海岸養灘部分，如同南、北濱凸堤設置當年也是他在立法院要求施作。現在沒有中央、地方的問題，因為海岸線是中央來協助，地方也要把相關工作共同做好，因為這裡是很美麗的海洋，經常吸引許多觀光客駐足，請水利署初步提出養灘建議。

公路總局會勘後表示，蘇花安隧道土石方大約494.7萬方，大部分會用於崇德服務區、崇德路堤、和仁路堤等地，若仍有剩餘同意配合地方需求，適時調整剩餘土石方，協助水利署和地方投入海岸養護工程，守護美麗的海岸和海洋天際線。