位於台中惠來路的徠禮傢俱旗艦店，近日掛上結束營業的紅布條，引發傢俱市場震撼，事實上，徠禮創立28年來，獨家代理歐美精品傢俱Arketipo、Cattelan Italia、Rugiano、Tonincasa、Durestra、Longhi、Mantellassi、Hancock and Moore、Maitland-Smith等數十種品牌，一直位居台灣進口傢俱龍頭，現在竟然無預警傳出歇業。

徠禮傢俱總經理謝靜宜無奈表示，過去三年疫情嚴重影響進口傢俱入關時間，客戶端交貨延遲，以及訂製傢俱的風氣越來越盛行，頂級進口傢俱經營困難，被迫不得不結束營業。謝靜宜強調，這28年來，徠禮傢俱成為不少室內設計師的指名品牌，以及六千多名忠誠的消費者的青睞，她也要說聲抱歉，實在是迫於形勢，不得不做出停業的決定。

徠禮傢俱鼎盛時期，北中南都設有三百坪以上的門市店面，台北據點更與頂上魚翅為鄰，專營政商名流、豪宅市場，也是台灣傢俱店罕見全部進口商品，服務項目包含傢俱，窗簾，壁紙以及整體軟裝布置，現在宣布結束營業，徠禮決定以兩折起的價格全面出清五百多件品項，包含：沙發、木器傢俱、餐桌、各式餐椅、床組、床墊、掛鏡、油畫、飾品、吊燈、桌燈、抱枕、窗簾、流蘇。

謝靜宜強調，出清品項，有很多都非常值得消費者來挖寶，像是英國DURESTA皇室三人沙發原價500000，出清價只要98000，還有湯姆克魯斯比佛利住宅DREXEL HERITAGE床組，定價 215000 出清價 60000。即日起至5／14，在台中市西屯區惠來路一段88號徠禮傢俱旗艦店，歡迎民眾參觀選購。