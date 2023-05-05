三立寵物實境節目《TOP DOG 回家》本周內容最感傷，因為分離的日子漸漸接近，經過3個月終於要到了最重要的階段，舉辦快閃認養會「為你找個家」，6位藝人守護者與浪浪初相識，接著和牠們一起共同成長，相互陪伴及耐心磨合，但經過這次認養會，人與狗都要面對直接報名領養浪浪的新主人，要為牠找們找到找到理想的認養人，過程非常催淚。

羅志祥（左）跟李宣榕一起牽著浪浪。（三立提供）

領養過程中，節目單位陸續收到很多認養申請書，謹慎評估之外，藝人們的心情也開始五味雜陳，因為隨著送養的日子逐漸接近，他們也把握和狗狗相處的最後時光。

其中，魏蔓最糾結，因為好呷也不再是幼犬，看見牠的成長，到底要幫好呷找個家還是要自己認養，她因為第一次做中途媽媽，自責不應該用情這麼多，因為會傷到毛小孩，而中途之家的吳媽媽安慰她說：「大家都會放感情在浪浪身上，但只要想這個孩子因為你的幫忙，後面非常幸福，這就是最好的回報。」所以魏蔓在最後階段，她帶著好呷四處旅遊。

任容萱也在認養會前帶著海膽到河濱公園騎腳踏車走走，她說這次陪伴海膽克服了牠一次又一次的恐懼，2人開心的玩，任容萱就像媽媽一樣的嘮叨，要海膽如何面對自己新主人時要乖，她邊說還邊流淚，任容萱說：「對於新主人我要求很高。」

羅志祥特別帶辛芭與寵物溝通師溝通，溝通師對羅志祥說：「牠表現很優異是因為要討好你，辛芭不知道你是明星。」因為狗看人心最真又直接，一個舉動都可以無限放大，會知道這是要對我好的人，羅志祥好奇想知道辛芭希望自己未來的家會是怎樣，溝通師笑回：「希望有很大的圓床墊，未來吃的東西有白色的肉肉，因為曾經吃過！」

羅志祥又再加問她喜歡我嗎？「她非常喜歡你，也很珍惜每一次相處時間。」原來辛芭一直惦記著羅志祥說過的話，在溝通的過程羅志祥也落淚，說：「這就是我害怕接這種節目的重要原因。」胡宇威為了認養會準備一個禮物送給Ozzy，是一個新的黑色項圈，配合牠的毛色。

寵物實境節目《TOP DOG 回家》舉辦快閃認養會「為你找個家」。（三立提供）

在快閃認養會「為你找個家」當天六位藝人都替狗狗打扮一番，究竟會有適合的新主人出現嗎？陳楚河憑直覺，不擔心費歐娜當天找不到適合的人，只希望接下去是好的開始，「因為我對她用心了！」在過程中前任中途媽媽也現身，浪浪們都還記得而衝上去，認養的民眾陸續增加，結果在現場羅志祥粉絲一直出現，卻沒有人要填寫認養單，讓他很緊張說：「不要一直拍我，今天主角是辛芭。」後來一位女士帶著辛芭散步，羅志祥看著感觸的說：「突然心酸了一下，真正面對有點不捨了。」胡宇威等每位藝人提出家訪的需求，本集也可以看到藝人帶著牠們到新家的體驗，看狗狗是否適應新環境。