新北市議會民進黨團今日開始總質詢，連連逼問新北市長侯友宜槍枝、國安等國政問題，對此，新北市國民黨團炮轟綠營「不顧市政，只會亂政」。（蔡雯如攝）

新北市議會民進黨團今日開始總質詢，連連逼問新北市長侯友宜槍枝、國安等國政問題，引起藍營炮轟。新北市國民黨團書記長廖先翔批評，綠營整整1小時總質詢有四分之三都在討論總統，不顧市政，只會亂政，根本是在完成民進黨主席賴清德交付的打侯、護蔡、挺賴的政治任務。

廖先翔書記長說，民進黨總質詢到下周五，綠營是否只會亂政不顧市政，是否刻意讓新北議場腥風血雨，相信市民都在等著看。

市議員王威元說，侯友宜今日被當成現任總統接受質詢，綠營全體幾乎化身立法委員，要求侯友宜解釋蔡英文總統解決不了的問題，搞不清現在誰是總統、行政院長是誰，他質疑，「難道民進黨這麼期待政黨輪替？」若這些問題全都要求蔡英文回答，畫面肯定值得期待。

市議員江怡臻表示，綠營總質詢有非常多概念偷換，像是批評侯宜談保二是以訛傳訛，保二平時就必須做好準備，以及高雄邀請BLACKPINK，但新北卻邀請不到熱門歌手開唱。

江怡臻強調，軍警在平時和戰時有各自的任務，軍警有別，警察要維持治安、引導防空疏散，維持社會安全，不應該混為一談，至於歌手開唱完全突顯新北沒有專業表演場地，這須請教文化部怎麼看。