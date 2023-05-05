桃園警察分局同安派出所員警陳政傑及張簡宇全今天早上巡邏時，於莊敬路與富國路口，發現一名機車騎士綠燈卻停在路中發楞，立即上前將其喚醒，並請他路旁停車配合盤查。果然發現其酒測值0.3毫克，隨即將其逮捕送辦。

警方表示，52歲張姓機車騎士稱昨晚8點多有喝啤酒，早就退酒了，停等紅燈時恍神才沒注意燈號變了，但經實施酒精測試，酒測值卻為0.3MG／L超過標準值，張男急呼：我沒喝酒，只是出門前遇到老同事，陪他喝了一小瓶提神飲料，員警勸導他部分提神飲料含有酒精成分，飲用前應確認，當場將其逮捕依法移請偵辦。