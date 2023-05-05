綠燈還不走？騎士仍「茫茫在深更」 警一測果然酒駕 13:552023/05/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張姓機車騎士今天早上停等紅燈，但轉到綠燈還在發呆，警方一查果然酒駕。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園警察分局同安派出所員警陳政傑及張簡宇全今天早上巡邏時，於莊敬路與富國路口，發現一名機車騎士綠燈卻停在路中發楞，立即上前將其喚醒，並請他路旁停車配合盤查。果然發現其酒測值0.3毫克，隨即將其逮捕送辦。 警方表示，52歲張姓機車騎士稱昨晚8點多有喝啤酒，早就退酒了，停等紅燈時恍神才沒注意燈號變了，但經實施酒精測試，酒測值卻為0.3MG／L超過標準值，張男急呼：我沒喝酒，只是出門前遇到老同事，陪他喝了一小瓶提神飲料，員警勸導他部分提神飲料含有酒精成分，飲用前應確認，當場將其逮捕依法移請偵辦。 #酒駕 #綠燈不走 #綠燈 #員警酒測 #退酒 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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