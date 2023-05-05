韓國三星電子再度叫陣台積電，揚言三星的晶片製程技術將在未來5年內超越台積電。半導體產業專家分析，三星想要彎道超車台積電，仍有一大段的距離。

半導體業者認為，台積電北美技術論壇於美國時間4月26日登場，為全球技術論壇揭開序幕，三星此時放話製程技術將在5年內超越台積電，較勁意味濃厚；但台積電2奈米製程預計如期於2025年量產，距離現在不到2年8個月，顯示三星的製程技術能否如願在5年內超越台積電，有待觀察。

韓國經濟日報報導，三星半導體事業主管慶桂顯說，三星的晶圓代工技術落後台積電1到2年，不過一旦台積電加入2奈米的科技競賽，三星將領先台積電。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，三星（Samsung）去年6月就宣布3奈米製程導入環繞閘極（GAA）架構，因良率提升速度較預期緩慢，三星3奈米爭取到的客戶訂單極為有限。

劉佩真說，透過降價搶單策略，傳出三星分食到超微或Google部分4奈米訂單，不過這些大客戶仍主要由台積電代工生產，因為台積電先進製程良率穩定度及整體表現都優於三星。

她進一步分析，台積電囊括全球晶圓代工市場高達58.5%的市占率，遠高於三星的15.8%，預期未來三星想要彎道超車台積電，仍有一大段的距離。

此外，台積電北美技術論壇於美國時間4月26日登場，與台積電較勁意味濃厚。半導體業者認為，三星過去曾多次喊話製程技術將超越台積電，不過，從高通（Qualcomm）與輝達（NVIDIA）等國際晶片大廠紛紛擴大台積電先進製程代工情況來看，台積電先進製程良率等各面向，仍相對具競爭力。