美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）在《日經亞洲評論》專訪，警告世人北京「傀儡」 可能贏得台灣總大位，並認為前總統馬英九3 月底至 4 月初訪問中國的主要目的是與北京討論人選。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今發出聲明，完全錯誤且不符事實，要求麥考爾正式澄清並道歉。

蕭旭岑表示，他近日詢問美國在台協會（ＡＩＴ）官員，美方官員再次表達對臺灣的總統大選保持中立，也不會對「九二共識」表態，他很遺憾美國的國會議員素質卻不是如此。

蕭旭岑強調，馬前總統訪問大陸，所有重要言論都有公諸於世，也再三強調兩岸要透過對談謀取和平，不能以武力解決問題，麥考爾在毫無證據的情況下，指控馬前總統和大陸討論所謂「魁儡人選」，嚴重污衊馬前總統，並對總統大選不當表態。

蕭旭岑要求麥考爾公開澄清，並正式道歉，國民黨也應透過管道正式要求美國行政部門與國會部門表態，保證不以不當方式介入臺灣的總統選舉，讓國人維持對美國公信力的信心。