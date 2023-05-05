一名女網友分享，帶交往3個月的男友回家，對方竟嚇到半夜逃跑，只因為家裡面有蟑螂，讓她無法理解有蟑螂很嚴重嗎？引起網友熱烈討論，不少人看了照片以後，都不挺原PO說，這個量真的蠻可怕的，想要挽回男友的話，建議還是改善一下衛生習慣。

一名女網友昨天在Dcard上分享，和男友交往3個月，第一次帶男友回家過夜，為此她還特別先打掃過家裡一遍，沒想到半夜睡到一半的時候，男友突然跳起來罵髒話，讓她也跟著驚醒過來，男友解釋說「剛剛有東西往我腿上爬！」

女網友表示，她滿臉問號掀開被子，結果發現有一隻小的蟑螂就躺在他的腳邊，讓她當場嚇死，直接把蟑螂踢到床下，結果男友得知是蟑螂以後，非但沒有放下心，反而情緒崩潰喊說很噁心，並且立刻衝進浴室洗腳。最慘的是，男友在浴室裡面又遇到另一隻小蟑螂，接著翻了她的家裡發現四處都是蟑螂，最後竟然沒等到早上就離開了。

女網友指出，事後她傳訊息給男友，對方回應的態度都很冷淡，男友更直乎無法忍受她的生活習慣，讓她難過到快哭了，不理解幾隻蟑螂而已，有這麼嚴重嗎？因此想求助網友們她該怎麼辦才好，因為她真的很喜歡男友，不想就這樣被分手。

貼文引起網友討論，不少人看了照片都嚇歪，直呼這真的有點扯，想要挽回就改善一下衛生習慣。「男友生氣很合理吧 光是看照片就覺得太髒了，想挽回就打掃乾淨，很簡單吧」、「可是那照片真的很可怕，你說有打掃真的很難相信」、「不是呀，你們在意的點根本不一樣，妳一直道歉說第一次爬上床，但妳男友在意的，是有蟑螂，跟蟑螂有沒有爬上床沒關係」、「照片看了真的超噁，看了起雞皮疙瘩」。