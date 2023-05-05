每年的5月4日被「星戰迷」定為「星際大戰日」（Star Wars Day），世界各地粉絲都會舉辦各種活動，慶祝由喬治盧卡斯（George Lucas）從1977年創作的系列電影《星際大戰》，這活動至今已長達40多年之久，不禁讓人好奇這紀念日的由來。

《星際大戰四部曲：曙光乍現》發行於1977年，是《星際大戰》系列的第一部作品，尤其電影中絕地大師歐比王對路克天行者說的一句台詞：「願原力與你同在。」更成為該系列的經典名句，其中「願原力」（May the Force）也因讀音與「5月4日」（May the fourth）相似，因此出現星際大戰日的說法。

但會慶祝5月4日的真正原因要追溯到1979年的英國，歷史上，保守黨的柴契爾夫人（Margaret Thatcher）在當天贏得了大選，不僅成為首位女首相，還替保守黨寫下政黨輪替的歷史，因此保守黨集資當天的《倫敦晚報》，在廣告中寫下：「願5月4日與你同在，瑪姬，恭喜！」

隨後這句話也成為星戰迷間的問候語，甚至傳至美國、澳洲、日本等地，不過《星際大戰》與5月也有許多巧合，像是喬治盧卡斯的生日是5月14日、《星際大戰四部曲：曙光乍現》最早的的上映時間是5月16日，因此5月更成為星戰迷心中的代表月份，而盧卡斯影業後來也宣布將5月4日訂為官方的「星際大戰日」。