台大醫學系去年辦理111學年度申請入學時，1名同系在學生報名重考，經面試後被列為正取，另1名高中應屆畢業考生不滿名額被占，而提出訴願。但教育部認為，台大並沒有違反招生程序，且政府學校必須尊重學校招生程序，這起事件屬於大學自治範圍，駁回訴願。

台大醫學系在申請入學沒有設置備取名額，不過去年罕見出現2名缺額，其中1人是透過「繁星推薦」錄取陽明交通大學醫學系，而放棄入學台大醫學系，另1人則為台大醫學系在學生報名重考，未料通過面試列為正取生，消息傳出後，在全國引爆話題。

之後則再有1名高中應屆畢業生，不滿在學生重考而霸占錄取名額，無法接受系方在面試時，沒發現該名在學生身份，怒而向教育部提起訴願，主張台大撤銷重考生錄取資格，並錄取訴願人。

教育部訴願審議委員會於去年9月28日發文，駁回這項訴願，且認定台大醫學系不設備取，乃是基於大學自治的裁量範圍，而各項招生規則都已在簡章明訂，校方並無違法或不當，政府機關必須尊重。

教育部訴願會也說明，台大招生委員會已在放榜前議定各系所最低錄取標準，未達最低標準即不錄取，並未列備取。無論台大是否撤銷重考生的錄取資格，都不影響訴願人未達最低錄取標準的結果。

台大教務處註冊組長李宏森則說，已與醫學系討論，未來規畫設置2到3個備取名額，避免再出現缺額等類似招生爭議。