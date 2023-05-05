絲瓜口感軟嫩滑順，是大人、小孩都適合的蔬菜，豐富的營養素對身體好處多，有助美白、抗癌、消水腫及預防便秘；絲瓜熱量低、水分高，也是糖尿病患者的首選食材。

高齡醫學內科醫師傅裕翔在臉書發文指出，4、5月是瓜果蔬菜的盛產期，其中絲瓜被譽為「美容聖品」，口感嫩滑、清爽，長者或咀嚼吞嚥不便的患者也很適合。

絲瓜營養價值高，含有胡蘿蔔素、維他命C、維他命E、膳食纖維及葉酸等；有助於美白、抗氧化、消水腫、防便秘。

根據台灣癌症基金會指出，絲瓜營養成分不亞於綠葉蔬菜，其所含干擾素的誘生劑，能刺激人體產生干擾素，除增強人體免疫力外，也能抗病毒、抗癌及防癌；絲瓜有抗氧化作用，使體內致癌物質無毒化，並抑制癌細胞成長。

另外，絲瓜熱量低、水分高，是糖尿病患者首選食材；腎功能衰竭、限鉀者吃絲瓜先燙過，除去鉀離子再食用。平時手腳冰冷、容易腹瀉者不宜多吃；便秘者可食用，除具有高纖維外，瓜汁黏滑易排泄，可增加腸子蠕動。