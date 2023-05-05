上洋擁有專業服務系統，代理銷售之產品皆由內部專業團隊維修保養，堅持不委外，服務涵蓋率穩定領先業界，今年更進一步擴大維修服務人員編制，期望能帶給消費者最快速且穩定的服務品質，維持24小時客服專線，並設下報修三日內客服回電安排技師上門維護等優於業界效率的服務目標，進一步強化消費者售後服務網絡，從公司長期策略目標來看，服務團隊擴展對未來發展也將更有助益。

商用洗衣及相關設備代理銷售仍為上洋穩定發展的業務，除SeSA自助洗衣吧，三月亦推出RIV精緻洗衣新品牌，也積極推進海外市場佈局，目前泰國已有約70-80家洗衣店採用上洋代理設備與營運系統，越南自助洗衣店也即將開幕，並持續販售洗衣設備予當地經銷通路，目前海外進展尚處於發展階段，雖然初期營運成本投入較高，但東南亞經濟及市場發展的未來性仍值得期待。

上洋表示，目前全球經濟市況仍存在諸多不確定因素，台灣也有通膨、房市景氣放緩等不確定因素影響，加上天氣尚未明顯轉熱，可能推遲部分冷氣換新意願，然因今年電費調漲，加上政府推動家庭住宅、商業雙重汰舊換新節能補助等，雖第二季可能持續受整體經濟與氣候影響，不過剛性需求仍存在，上洋利用淡季時間擴充服務量能，雖短期支出成本上升，但對公司中長期營運仍具穩健發展信心。