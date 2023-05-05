史瑞斌表示，艾美特過去受到影響不是景氣是天氣，今年外銷受景氣影響反而比天氣大，目前日韓市場占艾美特外銷比重2/3，整體內外銷比重35％，但通膨、民生景氣消費跟台灣一樣，客戶庫存還沒消化完畢，出口衰退無可避免，外銷今年看法保守。

內銷方面，史瑞斌認為，大陸市場比較樂觀，今年天氣熱，需求不弱，比較擔心明年，因為產業從大陸移往東南亞，製造剝離面臨東南亞競爭，影響大陸消費及收入，會擔心這部分影響。

今年景氣不佳，缺料狀況緩解，價格也恢復平穩，加上產品結構增加高單價產品，今年努力將毛利率提升。

艾美特深圳土地開發案今年2月正式與深圳中際聯科創產業發展有限公司簽約完成租賃事宜，出租3萬平方米高收益的商業用地及辦公樓，之後將按月收取租金並認列財報；此外，深圳工廠目前利用率6成，另外4成出租，2024年工廠及大樓合計租金收入可逾2000萬人民幣，將帶來穩定的獲利貢獻。