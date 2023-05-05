台北市長蔣萬安4日與日本自民黨青年局的訪團會面，會中雙方談及年輕世代的公共事務參與，以及鼓勵青年關心政治和社會議題。由於台北市預計在2025年成立青年局，蔣萬安也特別向日本訪團討論青年議題，蔣萬安表示，衷心期盼能促進台日的青年交流，為台日之間的友好關係增添柴薪。

蔣萬安在臉書表示，昨天傍晚在市府跟日本自民黨青年局的訪團見面。蔣說，自民黨青年局是政治人才的培育基地，歷來出過好幾位日本首相。來訪的議員們與他的年紀差不多，對台日關係的想法相近，自拍的技術與熟練程度也相當，有共同的世代語言，雙方的交流非常融洽。

蔣萬安透露在會中提到台日之間長期關係友好，社會型態和文化有相近之處，也都面臨高齡化、少子化、疫後產業振興的挑戰。在會中雙方談到世代議題，台日皆重視年輕世代的公共事務參與，鼓勵青年關心政治和社會議題。

自民黨青年局的鈴木憲和局長和中曾根康隆議員，也都提到年輕一代在台日關係當中扮演的關鍵角色，雙方都衷心期盼能促進台日的青年交流，為台日之間的友好關係增添柴薪。

蔣萬安最後笑稱，會談結束前，他還笑著跟鈴木憲和議員說：「希望下次再見的時候，您就已經是以首相的身分出席了！」