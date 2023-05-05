一名女子提告主張，徐姓女子與她的謝姓老公經常吃飯、出遊，並多次發生性行為，須賠償她120萬元，台北地方法院審酌徐女LINE給謝男「愛了一個不能公開愛的男人，好糾結，但又好喜歡這種感覺！」認定徐女侵害配偶權，判須賠償40萬元。可上訴。

人妻提起請求損害賠償訴訟主張，她與謝男在2014年結婚，婚後育有2名子女，婚姻原美滿幸福，但徐女從2021年到2022年與謝男有逾越一般男女分際之交往行為，時常吃飯、出遊，並多次發生性行為，謝男還以金錢資助徐女。

人妻說，後來她在謝男手機「LINE」通訊軟體中，發現謝與徐的對話記錄才知悉婚外情，徐女明知謝與她之婚姻關係存續中，仍發展婚姻外之不正當男女關係，已逾社會一般通念所能容忍之範圍，徐女須賠償她精神慰撫金120萬元。

台北地院審理徐女向謝男的對話「你回去陪老婆，好好培養。」「我卻偏偏愛了一個不能公開愛的男人，好糾結，但又好喜歡這種感覺」，認定徐女知道謝男是有配偶之人仍與謝交往，侵害配偶權及配偶關係所生之身分法益而情節重大，判徐須賠償人妻40萬元。