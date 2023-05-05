副總統賴清德獲得民進黨提名參選2024總統，競選辦公室及競選總部選在民進黨中央旁匯泰大樓，今天正逢農曆16日，是公司行號拜土地公日子，被外界認為「競選辦公室今入厝」；賴清德競選總部總幹事潘孟安受訪澄清，不是入厝，一樓未來將作為競選總部，準備開始裝修，今天拜拜，只是類似「動土」儀式。

今天上午，賴清德的總統競選重要幹部群，除了潘孟安，民進黨秘書長許立明、信賴台灣願景協會祕書長陳金德、民進黨前主席卓榮泰等人均現身競選辦公室一樓拜拜，供桌掛著八仙彩、，上面擺著鮮花及象徵「旺」的鳳梨及「好彩頭」的菜頭。

據了解，賴清德競選辦公室選在以前蔡英文及陳時中競選時同一棟大樓，競選辦公室位在九樓，目前正在裝修，尚未完工，因此競總相關決策會議，目前還是在民進黨中央召開。

至於一樓，據了解，已準備作為未來的競選總部，但因為一樓之前作為陳時中競選台北市長時的競總之用，還有陳時中競總時裝潢等尚未完全清除。

潘孟安表示，今天的拜拜，是為了裝修做準備，才準備要動工，怎麼就被傳成「要入厝」。