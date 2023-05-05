國民黨到監察院告發合庫(圖／截自王鴻薇臉書)

國民黨今日到監察院，告發「財政部縱容合庫金控成為家族企業」合庫今日回應，合庫資產管理公司前董事長蔡見興所任用的人事，共計7人包含其蔡見興及黃姓秘書，為符合社會觀感皆離職。

王鴻薇在臉書上表示，合庫AMC是八大公股金控下的子公司，公股就是最大股東，但包含財政部、母公司合庫金卻長期放任合庫AMC董事長蔡見興用家族掌控整個公司，先後引進兒子、姪子、事業夥伴親友、樁腳的小孩、友人甚至「小三」進公司當主管或員工。

合庫表示，立委所指稱的人員，雖然都符合AMC《員工任用及敘薪辦法》規定辦理，且敘薪尚符合市場行情，惟合庫是政府投資的公股金控，進用關係人士恐造成社會觀感不佳，所提人員現均已離職，共計7人，也包含黃姓秘書。

合庫AMC案關人員之人事進用部分，經查相關程序均依合庫AMC「員工任用及敘薪辦法」規定辦理，且敘薪尚符合市場行情，惟本集團係政府投資之公股金控，進用關係人士恐造成社會觀感不佳，所提人員現均已離職。

至於貸款知識，合庫表示，AMC子公司 配合政府推動都市更新、危險及老舊建築物加速重建政策，協助重建或改建各階段所需資金，依金管會所函頒《金控公司（銀行）轉投資資產管理公司營運原則》而訂定《受理都市更新及危老重建墊付款項業務辦法》。合庫稽核處查核授信案件均依規經合庫投審會討論通過後，提報其董事會審議，辦理之都更代墊款案撥貸符合相關規定，且目前所有案件之還款繳息情形皆正常，無委員所指「亂貸放」、「貸款放水」之情事。AMC子公司近3年獲利及預算達成情形均較過去年度為佳。

合庫表示，AMC董事長非《公職人員利益衝突迴避法》所稱之公職人員依現行《公職人員利益衝突迴避法》第2條規定，合庫AMC蔡前董事長不屬於該法所稱之「公職人員」，其關係人的任用自無須依同法第6條負提出相關書面通知金控與財政部之義務。