Shopify另將倉儲機器人事業6 River Systems出售給英國自動化線上雜貨服務商Ocado Group。

由於Shopify在實體送貨領域始終難有進展，促使該公司展開重整，表示出售上述事業之後將削減2成人力。

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