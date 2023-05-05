前立委孫大千今天在臉書發文，抨擊沒辦法支持兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委。劍指想參選國民黨桃園市第6選區的邱繼泰，批評國民黨主席朱立倫對他的意見不讀不回，將辭去國民黨中央政策會副執行長。

國民黨發言人楊智伃回應表示，主席與黨中央本就維持中立立場，黨務相關人員在初選階段更要保持公平公正的態度，除非進入協調期間，才會先由地方黨部進入協調作業，楊智伃補充，此選區目前甚至尚未進入登記作業，本就不存在介入協調問題，再次呼籲所有黨員同志，我們一定秉持公平公正的態度，過程中不可以相互攻擊，不能攻擊黨中央與地方黨部，最重要的是提名後要團結一切力量，才能獲得最後勝利。

孫大千在臉書發文表示，他無意投入下一屆桃園市第6選區的立委選舉，衷心期待能夠交棒給一位優秀的年輕世代。但是，他沒有辦法支持一位有兩次酒駕紀錄，以及論文抄襲被撤銷學位的人選，來代表國民黨參選立委。

他提到，如果由這樣的人來代表國民黨參選桃園市第六選區的立法委員，我們以後有什麼資格去批評民進黨那些有酒駕記錄的政客？又有什麼資格去檢視蔡英文總統、行政院副院長鄭文燦、前新竹市長林智堅的論文？

孫大千說，過去3個月的時間，不斷透過各種管道向黨中央反應，希望黨中央能夠認真面對這個問題，尋找其他優秀的年輕人投入參選。但是很遺憾的是，朱立倫對他的訊息是不讀不回，打電話求見黨主席數月，也毫無回音。

孫大千表示，2024年大選就是一場政黨的形象戰。國民黨如果要取得勝利，就必須讓年輕時代和中間選民相信，國民黨是站在清白的這一邊，正義的這一邊，道德的這一邊。絕對不能夠讓一個形象有強烈爭議的候選人拖垮2024的總統大選。

他又說，2022年九合一大選時，民進黨因為一個林智堅而拖垮了全國的選情，國民黨難道還要在2024年重蹈覆轍嗎？對於朱立倫置之不理，不斷迴避的做法，他只能表達強烈的失望和難過。因此，他宣布辭去中國國民黨中央政策會副執行長的職位。

孫大千說，他知道做這樣的表態，必然會得罪很多人，然而，身為一位中國國民黨黨員，只能用實際的行動告訴台灣人民，國民黨不是一個雙標黨，國民黨反酒駕和反抄襲的立場，仍然有人堅持捍衛，哪怕萬箭穿心，也在所不惜。

對於孫大千表態，地方黨務人士認為，提名本就尊重地方意見，協調也是地方黨部先去協調，質疑孫怎麼不敢罵議長邱奕勝？讓朱立倫躺著也中槍，何況孫大千長期不在地方經營，突然在登記前開砲，根本就是司馬昭之心、人盡皆知。