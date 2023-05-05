曾為科技業顧問的台灣青年楊昕頤，疫情期間看中大陸當地對科技業的剛需，毅然跳脫以往的舒適圈，進而選擇前往大陸平潭當作事業發展的起點。他認為，首先平潭也是個海島，跟台灣的感覺很類似，其自身就很嚮往海島生活，尤其平潭的夏天氣候也很舒服，工作之餘也可以在海邊散散步；其次平潭離台灣的距離也相當的近，搭乘船班也就能夠抵達，也省下了很多的成本與時間；第三個重點就是平潭本身對台灣人到當地發展，不論是在居住方面或是就業方面都有給予一定的幫助，最有所感的就是在金融方面，在這邊就業除了能夠申請信用卡外，也還能夠貸款。這些幫助都是在大陸其他城市發展時，比較難得到的幫助，也都是促使楊昕頤最終選擇到平潭發展的主要原因。

楊昕頤表示，剛來到這邊發展，有遇到很多貴人，不論是在政府層面或是企業方面，這對初來乍到的他都有很多的幫助。其中也有很多早期就來到當地發展的台灣人，這些前輩們對於比較晚來發展的台灣晚輩也給予很多在事業發展上的提點跟幫助，透過這些貴人的協助，也讓他能夠快速地融入當地的生活以及提升事業上面的發展。

說到這邊的工作及生活上面的不同，其中工作來說，對他來說工作上面沒有什麼太大的不同，工作上面認爲只要靠自身的努力，覺得都能夠獲得很好的成果，生活上面，比較值得一提的就是，在大陸的電子支付非常盛行，大至商場消費，小至一般的餐館或是路邊攤的購買，都能夠透過電子支付來完成，這對他來說都是非常特別的，也覺得非常便利，可謂是「一機在手，天下我有」的概念。

楊昕頤認為大陸的城市發展快速，對於想要創業的人來說有很多的機會可以把握。（圖/旺北林洛安攝）

而在工作上面遇到最大的挫折就是，來平潭就業也是轉換跑道，所以在很多專業領域上面的內容，自身也是邊做邊學習的情況，但是得到了很多同事以及客戶的幫助下，也讓自己在工作上面越來越進入情況。也能夠符合公司的期待以及對自己的工作成就的認可。

對於想要來創業或是工作的人，楊昕頤則認為，到一個地方開啟新的發展一定會需要勇氣，也要敢於走出屬於自己的舒適圈。其實工作上的挑戰是必然有的，但是若能夠挑戰自己，不論最終的結果如何，對自己來說都是一種新的成長與經驗。也給與未來想創業的人的建議就是，很多事情一定要親身體會，才能夠真正了解到這個地方是否適合自己發展，鼓勵大家多能夠出來走一走，找尋屬於自己的一片天。