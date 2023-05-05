韓國駐華府大使趙賢東（Cho Hyun-dong）今天表示，韓國將很快與中國進行高層接觸，並尋求與日本和中國展開三方合作外交的機會。

路透社報導，趙賢東在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主辦的活動中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻礙了與中國高層交流，而韓國確有需要與鄰國和主要貿易夥伴建立新的關係基礎。

他說：「如今疫情大有改善，我們將與中國進行高層接觸，同時，首爾將尋求與東京、北京三方合作的外交機會。」

趙賢東表示，韓國與美國、日本在外交上頻繁往來，中國或許有些「不愉快的反應」，尤其上週美國總統拜登與韓國總統尹錫悅在峰會上達成「華盛頓宣言」（Washington Declaration），「但我們肯定會與中國接觸…我們必須與中國保持良好關係」。

日本、韓國和中國的經濟首長本週會晤後發表聯合聲明說，他們體認到加強經貿關係的重要性，以確保疫情後的經濟成長，並為未來可能衝擊做好準備。

尹錫悅與拜登上月26日在華府峰會結束後發表聯合聲明，重申台灣海峽的和平穩定是維持區域安全繁榮的必要條件。中國為此向韓國表達「強烈不滿」。