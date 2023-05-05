媒體公布最新2024總統大選民調，副總統兼民進黨主席賴清德在一個多月的時間掉了將近6%支持度，從3月中41.4%掉到35.4%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，20到29歲的年輕人擔憂台海局勢緊張，賴清德近日推出的政策完全跟他們背道而馳，

針對《美麗島電子報》昨（4）日公布的民調，誰當選總統兩岸關係會更緊張？賴清德49.8%比數是最高的。吳子嘉昨在節目《關鍵時刻》分析，為什麼蔡英文沒有這麼高？那是因為賴清德最近的主張有點問題，大談和平跟專制，但這個論點不是跟台灣人談的，台灣沒有法治上的專制問題。

另「明年大選結果決定台灣未來4年走向戰爭或和平」的題目。受訪者中同意的37.7%、不同意為51.4%，吳子嘉強調，20至29歲同意的占比高達50%，新的一年期兵役是從明年1月1日開始，年輕人就會覺得台海問題已經攸關到自己。

吳子嘉進一步分析，賴清德在國民黨最脆弱的時候，支持度不升反降，且民進黨兵強馬壯沒能趁勝追擊國民黨，就是因為賴清德搞了戰爭的議題、兵役的議題，把年輕人推出去。吳子嘉斷言，賴清德政策跟年輕人想法完全背道而馳，這群人是不會回來了。

另徐巧芯先前曾表示，國民黨5月17日將確定2024總統候選人。吳子嘉對此分析，以評論員的角度來看這個問題，國民黨比較會傾向侯友宜的可能性大一點。但從民調裡面，還可以看出另一個關鍵，那就是新北市長侯友宜跟民眾黨主席柯文哲搭配，可以贏過賴清德。