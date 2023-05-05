台中市議會5日進行財政經濟業務質詢，市議員李天生、林昊佑皆針對浪犬問題要求市府改善，李天生表示，農委會統計台中市浪犬約6600隻，市府去年編列350萬元經費，僅能絕育2000多隻，剩餘浪犬仍「生生不息」，要求改善。副市長黃國榮說，若增加經費能提高絕育量能，市府願意增加經費。

李天生說，先前大里內新里6隻流浪犬圍殺野貓，過程相當殘忍，若被圍攻的是人，後果不堪設想，要求市府在辦理家犬絕育之外，也要加強流浪犬絕育工作，否則每年絕育2000隻浪犬貓，追不上犬貓繁衍的速度，要求增加編列預算，提升執行能量，確保市民安全。

農委會2年調查一次各縣市浪犬數量，2018年台中市浪犬7029隻，最近1次調查為2020年6686隻，動保處指出，為有效源頭管理街犬貓數量，執行友善街犬貓計畫，編列預算350萬元，2020年絕育1820隻、2021年絕育2064隻，2022年絕育2926隻。台中市動物保護防疫處長林儒良表示，今年預算新增到400萬元做友善街犬貓計畫。

市議員林昊佑指出，浪犬問題已經威脅到社會安全，烏日區榮泉里有媽媽帶孩子上學時，要隨身攜帶長傘，以防遇到浪犬攻擊，但烏日區榮泉里截至5月3日為止1年半的時間，通報29次卻僅捕捉到4隻浪犬，質疑動保處效率不佳。

農業局回應，動保處以精準捕捉優先，移除具攻擊性及病重犬隻，同時加強絕育量能，針對非攻擊性犬隻進行捕捉絕育後原處回置，減緩野外繁衍二代流浪犬的機會，近3年市府接獲通報遊蕩犬隻攻擊事件案件數，2020年167件、2021年103件、2022年125件。