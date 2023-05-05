74歲的英王查爾斯三世5月6日即將加冕，而隨著先前從未公開的影片曝光，也讓人得以一窺他的人生軌跡。影片顯示，小小查爾斯拿著電話，想要找出國訪問的媽媽女王伊莉莎白二世。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，另一段BBC釋出的影片則顯示，青少年時期的查爾斯在穿了抗壓潛水服，進了北極冰冷的海域小試身手後，就手忙腳亂地設法為潛水服放氣。只見查爾斯在冰天雪地中，不斷喊著：「冷死了！」接著格格笑了起來，並向現場觀眾鞠躬。

而為這些影片旁白的，正是查爾斯本人。查爾斯回憶道，自己還很小，母親就四處造訪海外，他記得自己拿起電話，想要打電話給遠在國外的媽媽。

傳記作家安德森（Christopher Anderson）在《英王：查爾斯三世的人生》（The King: The Life of Charles III）一書中指出，不少人認為，查爾斯個性古怪，但他說，其實查爾斯會這樣，大都可以追溯到他令人心碎的孤獨童年。查爾斯曾形容，女王冷漠又疏離，而父親菲立普親王曾在言語和肢體上當眾霸凌他，讓他在別人面前哭泣。

此外，安德森認為，當查爾斯孩提時期， 1天和父母相處的時間顯然1次只有15分鐘，而1天僅有兩次。當他切除扁桃腺、重感冒、跌下樓摔傷腳踝，還有13歲緊急切除盲腸時，父母都不曾到醫院探望他。安德森指出，查爾斯早早就被送去據說「根本是地獄」的蘇格蘭寄宿學校。

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