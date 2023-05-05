在ChatGPT等聊天機器人引發市場討論的熱潮後，人工智慧AI產品很顯然地已經成為未來新潮流。微軟砸重本用於AI相關研發，像是已投資100億美元左右，在ChatGPT製造業者OpenAI身上。

看好人工智慧AI的潛力，素來以軟體產品為主的微軟，也成立了屬於自己，擁有近千名員工的半導體部門，明顯要跨足晶片產業。上個月，美國以科技為主的媒體The Information就曾刊出微軟要研發Athena人工智慧晶片的消息。

消息來源指出，微軟已投入約20億美元，數百名人力來研發Athena。但不表示微軟要跟AI技術領先的Nvidia分庭抗禮。相反地，去年年底Nvidia曾宣布，將與微軟共同合作打造AI超級電腦。

另外，微軟也要更新2018年砸75億美元買下的全球最大開源程式碼平台GitHub。現在這些人工智慧程式都在微軟的雲端服務Azure中運作，且都需要Nvidia所提供的功率強大且售價昂貴處理器。

Nvidia人工智慧AI產業競爭對手AMD表示，已獲得為自己最大客戶，部分用於AI資料中心晶片的生產機會。同時，人工智慧領域是未來最重要的戰略重點之一。

據悉，微軟的Athena研發項目，可用於訓練以及AI模型的圖形處理器（GPU）。Athena已進行內部測試，最快明年有機會廣泛使用在各方面。不過，就算Athena問世，這只是AI的開端，製造1個晶片也需要花好幾年的時間。

微軟並不是第1家嘗試開發內部AI處理器的業者。雲端平台競爭對手亞馬遜，在2016年收購Annapurna Labs後，目前就已開發出兩種不同的AI處理器。Alphabet旗下的谷歌，也有自己的教育訓練用晶片。