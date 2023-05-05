近期不少幫派犯罪都有青少年身影，新北市議會民進黨團下午總質詢提到青少年犯罪問題，侯友宜表示，新北青少年人口犯罪率是六都最低，除透過學校、少年隊完整輔導機制，也會透過關懷中心從家庭方面處理，並了解校園內外幫派有沒有進入，讓青少年外面生活行為態樣關心關懷更深入了解，都會全力處理。

侯友宜說，市民對治安有疑惑不安，只要快速第一時間掌握嫌犯，立即有效壓制，展現打擊犯罪決心與毅力，民眾就會安心，發生案子警察都立刻掌握。

對彭佳芸質疑侯友宜從2021年已多次向幫派宣戰，但仍然發生槍擊案，侯友宜強調，案子一發生立即有效掃蕩壓制，我們絕對沒有放過，要他們付出更高嚴重代價，檢警都有決心。

廖宜琨則指出幫派吸收國中小學生，應該怎麼處理，侯友宜表示，新北青少年人口犯罪率是六都最低，除了透過學校、少年隊完整輔導機制，也會透過關懷中心從家庭方面處理，並了解校園內外幫派有沒有進入，讓青少年外面生活行為態樣關心關懷更深入了解，都會全力處理。

廖宜琨指出，義務教育只有9年，國中畢業後的未成年者教育局沒法管控，社會局也無法知道，可能要等犯罪才知道，侯友宜可有解方？

侯友宜認同表示，他最擔心15歲到17歲的青少年，這個區塊都用原有教育輔導體系介入，還有青少年關懷扶助關懷中心，另外 家庭方面也會全力處理。