好萊塢女星梅格萊恩（Meg Ryan）擁有金髮碧眼的甜美外型和精湛演技，曾以《當哈利碰上莎莉》入圍金球獎最佳女主角，活躍於美國1990至2000年初，是公認的愛情喜劇女王。息影8年的她，近日罕見公開露面，卻被狠批老化明顯，簡直判若兩人。

梅格萊恩2015年演出自己執導《伊薩卡的電報》（Ithaca）後，便未再接拍新戲，幾乎消失於演藝圈，直到美東時間3日晚上，她現身好友米高福克斯（Michael J. Fox）的紀錄片《STILL》首映會，與現場的好友、來賓齊聚一堂並合照。

梅格萊恩3日出席首映會，被發現外型變化很大。（圖／達志）

不過，外媒發現梅格萊恩雖留著招牌金髮，但與過往的美貌有了巨大的差別，臉部不但出現歲月的痕跡，顴骨附近還異常鼓起，尤其笑起來時特別明顯；照片被PO到社群後，亦吸引網友的注意，紛紛訝異地驚呼：「天哪，這怎麼可能」、「整過頭了」、「認不出她」、「她太過努力讓自己看起來更年輕，而不是優雅地接受它，現在她看起來很醜」。

梅格萊恩（Meg Ryan）已成中年婦女。（圖／達志）

梅格萊恩年輕時甜美、秀氣。（圖／達志）

梅格萊恩1981年出道，1989年以《當哈利遇上莎莉》嘗到爆紅滋味，並獲得金球獎最佳女主角提名，從影逾30年的她，著名作品為1990年《跳火山的人》、1993年的《西雅圖夜未眠》及1998年《電子情書》，全球累積票房突破8.7億美元（約267億台幣），吸金力驚人，成為美國1990至2000年初的愛情喜訊女王。

不過，梅格萊恩已淡出螢光幕8年，未再接拍新戲，對此，她2019年接受《紐約時報》訪問時透露息影的原因，原來梅格萊恩曾拋下甜姊兒的形象，在2003年電影《凶線靈異第六感》（In the Cut）首度挑戰全裸激情戲，想不到沒得到觀眾的青睞，反而苦吞惡評，最終成為「取消文化」（Cancel culture）受害者。