王柏傑首度參與實境節目，本周在TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍中擔任沙龍小幫手，卻在面臨專業髮型師客人集結踢館的重要日子裡遲到，好兄弟修杰楷開玩笑說：「有夠大牌。」更不顧情面爆料王柏傑私下不為人知的一面；而王柏傑則是語帶曖昧，無意間當眾調情修杰楷，讓謝金燕想起2人曾在《華燈初上》上演男男激情床戲，還遭謝依霖虧：「入戲太深出不來啦。」眾人還起鬨現場收費、LIVE重現拼業績。

楊銘威與王柏傑在《來吧！營業中2》不忘惡搞修杰楷。（ TVBS提供）

王柏傑表示：「我是第一次參與實境節目，覺得真的很不容易！因為演戲可以依照劇本，也會針對畫面需求分開拍攝，但這次是在沒有劇本的前提下，忙著處理突發事件又要全程錄影，很考驗臨場反應。」被問及最喜歡哪個部門，王柏傑毫不猶豫答：「酒水部！可以體驗當bartender蠻有趣的，而且可以跟楊銘威一樣閒。」

修杰楷說男生聚在一起智商都會變低。（TVBS提供）

修杰楷得知好友王柏傑擔任小幫手，表示：「我真的沒辦法想像他來幫忙耶！王柏傑很隨興又不拘小節，就是一個會讓人主動想照顧他的小王子啊！所以很難想像要他做事。」修杰楷還提到：「男生聚在一起智商都會變低，有客人指定我陪喝一杯，楊銘威跟王柏傑就趁我不注意調超爆濃、超難喝，一喝下去真的氣到過去叫他們不要鬧了！」

方念華對王子的美髮技術印象深刻。（TVBS提供）

節目邀請主播方念華與大兒子Morris蒞臨星之沙龍，自認是綜藝實境菜鳥的方念華表示：「一開始蠻緊張，很在意當天該講什麼，但後來發現大家真的都在做自己，我才放鬆下來，好好體驗明星級美髮服務，也體會到幕前、幕後、所有參與團隊人員的辛勞，王子邱勝翊讓我印象深刻，他沒有被我故意刁難的考題考倒，表現超棒。」

謝金燕視方念華為天花板，表明持續向她學習中。（TVBS提供）

李李仁看到方念華走出主播台跨界踏進星之沙龍，瞬間變成迷弟，不停跳針大告白，謝金燕更難得透露：「念華姐是我的天花板！她是我一直在努力學習的對象。」得知此事的方念華表示：「真的感到非常意外和驚喜，也很感動謝金燕接受我的訪問，讓我們有了超乎預期的對談。」