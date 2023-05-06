法新社報導，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）召集谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、OpenAI與Anthropic的負責人，替AI帶來的衝擊制定策略。她擔憂科技公司盲目地發展科技，可能會對社會構成嚴重危害。

賀錦麗告訴這些執行長，包括Google的皮查伊（Sundar Pichai）與微軟的納德拉（Satya Nadella），他們有「道德」責任保護社會免於陷入AI可能構成的危險。

賀錦麗在會後聲明中說，企業「必須遵守現有法律保護美國人民」，並「確保他們產品的安全與可靠性。」

美國總統拜登短暫參與會議時也堅持這點，他跟齊聚一堂的執行長說：「你們當下所為，兼具龐大潛能與巨大危險。」

根據白宮稍晚發布的影片，拜登說：「我知道你們了解這點。我希望你們可以給我們指引，說明你們認為在促進科技發展的同時，保護社會最需要做哪些事。」

拜登已敦促國會通過法律，對AI產業設定更嚴格的限制，但由於美國政治分歧，這些努力沒有多大機會取得進展。

由於缺乏規範的約束，矽谷可以自由地迅速推出新產品，各界擔憂在政府亡羊補牢前，AI科技將對社會造成重大傷害。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）會議前向記者表示：「未雨綢繆是好事。這肯定將是一項挑戰，但這是我覺得我們可以戰勝的挑戰。」

他的公司在微軟挹注數以十億美元計資金協助下，於5個月前領先群倫推出聊天機器人ChatGPT，讓一般大眾都能使用AI，引起全球轟動。

接著，微軟馬上整合AI聊天機器人的能力，讓民眾在Bing搜尋引擎等產品輸入簡短提示詞，就能生成自然通順的文字回覆。

儘管遭受外界批評並參與這場白宮會議，開發Windows的微軟今天仍擴大開放民眾使用這些生成式AI計畫。

AI結合語音合成技術、深偽技術（deep-fake）影片以及令人信服的文字訊息，構成的風險包括可能用於詐騙。AI也威脅到白領階級的工作，就目前來看，低技術的後勤工作尤其受到威脅。

白宮藉著今天的會議宣布採取新行動，以推動「美國在人工智慧上負責任的創新發展」，相關措施包括撥出1億4000萬美元擴大AI研究，並設置評估系統與科技巨擘合作「解決問題」。