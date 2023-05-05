台灣民眾黨主席柯文哲（中）在玉井大啖芒果冰。（程炳璋攝）

台灣民眾黨主席柯文哲走訪玉井多家芒果冰店。（程炳璋攝）

台灣民眾黨主席柯文哲5日到台南「接地氣」傾聽基層聲音，玉井區果農反應欠工、欠水2問題，柯文哲回應「政治的核心是執行力」，承諾將問題帶回想辦法，對近期民調攀升表示「民調比股市還不穩」。

台南市玉井區正值芒果結實的農忙時期，許多果農在座談會上反應山區農業長期以來面臨缺工，但外籍移工卻難找，今年更碰上曾文溪水荒，缺水灌溉，肥料漲價等問題。

柯文哲認為政府有必要為農民整合的人力平台，承諾「這點我來處理」。曾文溪沿線果農反應今年因水荒，導致缺水灌溉的苦惱，他表示將果農的問題條列記錄，帶回去逐條解決。他離去向果農喊話「政治的核心是執行力」。

今年山區芒果產量大，果農憂心收成後的產銷價格不好，反而不敷成本，柯文哲以台北市執政經驗表示，台北市永康街的芒果冰每碗可賣到200多元且生意興隆，可見產地與市場之間存在產銷供需問題。

外界關心「阿伯」柯文哲的總統選情，提到侯柯配民調勝過民進黨候選人賴清德，柯文哲不願回應，對近來民調提升，回應「民調變來變去，比股市還不穩」。

山區果農在柯文哲座談會上發言踴躍，超乎預期，隨後走訪多家芒果冰店，沿路都有旅客大喊「阿伯加油」，他坦言喜歡吃芒果冰，回去要將在玉井大啖芒果冰的照片貼在網路上幫忙果農行銷。