風度影業與釜山國際電影節共同簽約，增設製作投資金10億韓幣（約台幣2300萬）之「國際新風獎」。在釜山國際電影節主席李庸觀、執行主席許文暎、亞洲內容獎執行主席金福根、風度影業執行長彭小刀、風度影業總經理鄭博元見證下，由風度影業董事長鄭人豪與釜山亞洲內容暨電影市場展營運主席吳奭根完成簽約，正式啟動台韓合作計畫。

彭小刀（右）與台韓團隊造訪首爾忠武路大韓電影院。（風度影業提供）

彭小刀帶領團隊前進韓國，他表示：「韓國影視市場近年特別強勢，同時國際串流平台亦大力投資韓國影視，例如Netflix宣布未來4年將向韓國內容產業投資投資25億美元（約台幣766億）；很興奮可以與韓國影視實際交流合作，讓台灣影視製作團隊借力使力，與韓國共同創作，一起走向國際市場。」

彭小刀曾參與南韓天團BIGBANG、偶像明星李敏鎬與IU（李知恩）等韓國巨星演唱會項目，具備豐富台韓影視合作經驗，對於前進釜山，他有感說：「這次到釜山簽約，看到韓國花了約30億台幣蓋了釜山影展的大樓及整體埸域規劃，太有決心了，同時這次也與很多的娛樂人見面，大家都提到了周杰倫和許光漢，可見他們是喜歡我們的，我們要做的就是一步一步找到方法培養出更多個幕前幕後的周杰倫和許光漢。」同時彭小刀亦與台韓團隊造訪首爾忠武路大韓電影院，與公司顧問金亨駿的紀念銅盤手印前留影。

鄭人豪（左）與吳奭根完成簽約，正式啟動台韓國際合作計畫。（風度影業提供）

代表簽約的風度影業董事長鄭人豪則表示：「風度影業創立以來，以整合國際影視資源、孵化原創IP內容為核心目標，此次增設『國際新風獎』，就是看好台韓合作發展，投入實際力量，期待能夠挖掘創新題材並具國際市場潛力的原創IP內容，接軌國際頂尖製作團隊。」

釜山國際電影節主席李庸觀簽約當天表示：「『國際新風獎』的合作計畫，對於釜山國際電影節而言是10年以來的首例，韓國影視產業肯定會很震撼。很榮幸有機會與風度影業攜手支持新銳導演接軌國際市場，相信以這次合作為基礎，未來將有更多深入合作的機會。」

代表簽約的釜山亞洲內容暨電影市場展營運主席吳奭根説：「風度影業支持韓國電影製作，這是一件非常有意義的事。透過這次合作，不僅能建立台韓電影人的網絡交流，更能幫助台韓電影與整個亞洲的國際市場。」

「國際新風獎」提供高達10億韓幣製作投資金，挖掘兼具創意題材與製作開發潛力的原創電影長片IP項目。2023年上半年通過「國際新風獎」初選的作品，將於「亞洲內容暨電影市場展」舉辦期間進行提案決選，最終獲獎的作品將獲頒最高10億韓幣製作投資金，並於2024年「釜山國際電影節」進行國際首映。合作具體細節將於後續正式公布。