台北市議員徐巧芯5日南下陪同黃健豪至北屯區金谷市場掃街。（潘虹恩攝）

台中市議員黃健豪（中）投入台中第5選區立委初選，欲參選台中第4選區立委的國民黨副發言人廖偉翔（左）、日前贏得台北第7選區立委初選的北市議員徐巧芯（右）前來力挺。（潘虹恩攝）

台中市第5選區（北屯、北區）立委由現任中市議員黃健豪與前立委沈智慧登記，初選採全民調進行。日前打贏台北市立委初選的北市議員徐巧芯5日南下為黃健豪站台，陪同至北屯區金谷市場掃街；對此，沈智慧表示，不怕打這場戰，她會奉陪到底。

黃健豪投入立委初選，積極展開拜票行程，5日邀4月於黨內台北第7選區（信義、南松山）立委初選擊敗現任立委費鴻泰的徐巧芯前來相挺。黃健豪說，初選需要較高的知名度，為了讓大家更認識他，他會陸續找具知名度、高流量的政治明星站台，今日除沾沾徐巧芯的喜氣，也向徐請教經驗，進行初選戰術交流。

黃健豪表示，初選是黨內民主機制，各自表現誰有能力下架貪腐集團，並交給選民做決定。他想，推出社會有共識的候選人代表國民黨出戰，是初選機制的精神，希望各界初選後也能團結一致，讓貪腐政權下台。

徐巧芯指出，她在民調與黨員投票方面都勝出，走過這條路就希望把經驗分享給年輕世代，不過她也覺得初選採用全民調最快速，不但團結整合快速、選舉過程也較平順，對候選人是否有利都是看人民選擇。她大讚黃健豪有很強的整合能力，幾個月前就將台中北北屯的議員整合80％，若最後勝選，與對手整合，整個黨都會幫助黃。

對此，沈智慧說，徐巧芯與黃健豪戰力不同，她與黃健豪也不一樣，市議會不是國會，國家需要讓能增強國民黨戰力的人，黃還有一大段落差、還要學習，而她有很多國會問政的經驗，不是「新手上路」，更直說，如果黃健豪挑起台中版芯費大戰，她不會怕也奉陪到底，相信選民會做最好的選擇。