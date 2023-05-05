婦產科醫師蘇怡寧分享，近日有網友傳來一張超音波照片，求問女友肚子裡面的小孩幾周了，而他看著照片粗略判斷了一個答案，但他也忍不住搖頭說「真相只有一個，但這樣瞎猜其實沒用！」引起網友熱議，不少人笑歪直呼「頭頂綠到發紫！」

蘇怡寧昨在臉書粉專上分享，近日收到一名男網友的私訊，對方傳了一張超音波照片求問孩子目前幾周了，並表示他和女友上一次發生性行為是在4月2日，而這張超音波照片則是在5月2日的時候拍的。

蘇怡寧表示，半夜發這訊息過來的男網友，想必是徹夜難眠，但他已說過許多次，他無法在網路上幫忙判斷，畢竟只是照片很難精確判斷，但既然原PO這麼堅持，他可稍推論一下，按照敘述，男網友和女友只有在4月2號發生關係，然後在5月2日照了超音波，意外懷孕應該顯示出是6周左右才對。

蘇怡寧指出，照片的翻拍看起來似乎只有滿5周，既沒有卵黃囊，也沒有胚囊，但因為每個醫師照的角度不同，所以單用這樣來判斷恐會失準；第二個問題就是，有沒有可能是胚胎其實是六周，但萎縮掉了，所以看起來只有五周。

蘇怡寧也說，感情這種事情很複雜，男網友自己的看法也很重要，畢竟他知道這段感情更多的細節。叫他單用一張超音波圖就要來判斷小孩是誰的，他真的沒有辦法。

貼文引起網友討論，「各位觀眾，神算蘇醫師」、「我居然看出了紅標下的文字，我雙眼可以直接超音波了」、「等孩子生出來，看要驗DNA還是NBA」、「只憑這張超音波照片真的沒辦法判斷爸爸是誰，只能判斷不是誰」、「覺得頭頂綠到發紫惹」。