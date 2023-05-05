前年228連假，黃姓男子開著拖板車行經國道1號北上365公里處，板台右後方煞車鼓螺絲斷裂，一顆輪胎當場掉出、彈跳至對向車道，砸中郭姓一家四口的轎車，坐在副駕駛座的郭妻當場爆頭慘死，女兒重傷送醫，高雄地院依過失致死罪，判拖板車提供者岩姓男子、黃男各10月及8月，可上訴。

前年2月27日一早，黃男駕駛一輛貨櫃曳引車沿著國道1號北向車道行駛，行經北上365公里處時，拖板車右後2顆車輪煞車鼓螺絲斷裂，導致輪胎脫離，一陣彈跳後衝向南向車道，當時郭男駕車剛好經過，太太坐在副駕駛座，後座還有17歲和16歲的女兒。

當時彈跳的輪胎直接砸中郭妻，郭妻當場頭骨骨折、腦漿外溢死亡。後座的17歲女兒則臉部及肢體受傷、意識清醒，經送醫檢查出頭骨骨折、臉部有多處撕裂傷和擦傷。

黃男供稱，拖車頭是他的，但拖板車是岩男提供，他和岩男彼此是合作關係，相互支援裝運貨櫃，肇禍的拖板車跟他無關。岩男坦承板車是他所提供的，但事故發生前有進行保養，不知為何會發生斷裂。

法官認為，岩男疏於定期保養、維修車輛，黃男未於行車前妥善檢查車輛就開車，導致悲劇發生，都有責任。考量黃男符合自首要件，依規定減刑，判他徒刑8月，岩男則判10月，可上訴。