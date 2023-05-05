彰化縣鹿港鎮中山路與三民路口昨天發生事故，機車騎士禮讓行人通行時被後方車輛撞上。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

台灣因交通環境對行人不友善，經國際媒體認證為「行人地獄」，然彰化縣鹿港鎮昨天發生一起路口事故， 55歲的施姓男子騎機車通過路口時，停在路中禮讓行人通過，不料行人沒有要過路口，施男反而遭後方車輛直接撞上，當場摔得四腳朝天，施男「好心被車親」，凸顯路口的交通亂象。

這起路口交通事故發生在昨天上午7點50分左右，地點在鹿港鎮中山路與三民路口，38歲的施姓女子駕駛白色掀背車沿著鹿港鎮三民路行駛，當行駛至三民路與中山路口要左轉時，追撞前方騎機車的施男，將施男撞得四腳朝天。

從今天曝光的行車畫面影片可發現，當時施男騎機車從三民路左轉中山路口，他看到對向路口有一名女子好像要通過行人穿越道，施男遂停車禮讓，結果該女並沒有要過馬路，而是直接右轉中山路，施男就在路中禮讓該女通行時，慘遭後方的車輛撞上。

警方調查，肇事白色掀背車駕駛施女及機車騎士施男的呼氣酒測值均為零，其中機車騎士施男腳部擦傷，意識清醒，機車也受損。施男向獲報到場的警方表示，他是因為要禮讓行人通行，才會停在路中，不料竟被後方車輛撞上。

「歹運啦，好心被雷親！」該起事故撞擊畫面在社群平台曝光後，網友讚許機車騎士禮讓行人的行為，但也對其因此遭後方車輛撞擊，同理心感到倒楣；另有網友說，行人過馬時要過不過的，或是邊滑手機慢慢走，不但讓有意禮讓的汽機車駕駛看了很無奈，也容易發生事故。