經濟部統計處今天發布產業經濟統計簡訊，分析台灣證券交易所112年4月1日公布的個體財報概況，以107年起每年均有公布財報公司為對象，共1591家。

統計處指出，111年上市櫃公司個體營收淨額25兆2392億元，年增5%；營業利益2兆6414億元，年增4.6%；營業利益率10.5%，連2年逾10%；研發費用及固定資產分別為6969億元、1兆6949億元，成長幅度均逾1成。

製造業部分，111年製造業上市櫃公司營收淨額21兆1474億元，年增4.7%，其中，資訊電子產業為推升製造業營收成長的主要貢獻來源；製造業營收淨額前3大公司依序為鴻海3兆8037億元、台積電2兆2523億元及和碩1兆2324億元。

111年製造業上市櫃公司營業利益2兆306億元，年增5.1%；營業利益率9.6%，與110年持平。統計處分析，電子零組件業營業利益1兆5114億元，年增20.5%，對製造業獲利成長貢獻最大，營業利益率26.3%，較110年增加2.9個百分點。

製造業營業利益前3大公司依序為台積電1兆907億元、聯電827億元及聯發科542億元。

111年製造業上市櫃公司研發費用6756億元，年增12.5%，呈逐年成長趨勢，以資訊電子產業為製造業研發費用大宗，其中電子零組件業研發費用居首，其次為電腦電子產品及光學製品業。如以研發強度（研發費用占營收淨額比率）觀察，電子零組件業研發強度7.7%，優於整體製造業的3.2%。

研發費用前3大公司依序為台積電1608億元居首，占整體上市櫃公司研發費用23.1%，年增30.3%；聯發科投入824億元居次，年增30.1%；瑞昱247億元排第三。

統計處指出，受惠半導體業者持續投資先進及成熟製程，111年製造業上市櫃公司固定資產投資1兆5149億元，年增15.7%，其中電子零組件業1兆2937億元，年增18.4%，占整體上市櫃公司固定資產投資76.3%。

製造業固定資產投資前3大公司依序為台積電8976億元，占比53%，年增13.1%；其次為聯電723億元及華邦電408億元。

非製造業部分，111年非製造業上市櫃公司營收淨額4兆919億元，年增6.9%，其中，以批發及零售業、運輸及倉儲業為營收成長主要來源。非製造業營收淨額前3大公司依序為文曄4195億元、陽明2610億元及統一超1829億元。

營業利益方面，統計處指出，非製造業中運輸及倉儲業表現最佳，前3大公司依序為陽明1660億元、日月光投控622億元及長榮558億元。

111年非製造業上市櫃公司研發費用213億元，年增4.7%，並呈逐年成長趨勢，其中資訊及通訊傳播業投入90億元最多，年增9.8%，研發強度2.2%，優於整體非製造業的0.5%。

此外，111年非製造業上市櫃公司固定資產投資1799億元，年增15.0%，運輸及倉儲業以861億元居首，年增 49.1%。非製造業固定資產投資前3大公司依序為中華電296億元、華航266億元及萬海247億元。