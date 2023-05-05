疾管署預測腸病毒下周起正式進入流行期，高雄市長陳其邁呼籲大家環境清潔有效對治腸病毒，是要用漂白水消毒而非酒精消毒。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁上午前往左新非營利幼兒園強化師生及家長對腸病毒的防疫認知，表示「居家6招要做好，不怕腸病毒打擾」。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁向全校師生宣導腸病毒防治過程，現場同時舉辦有獎徵答活動，陳其邁問：「要怎樣預防腸病毒」，小朋友們熱烈反映，舉手回答：「要常洗手」，現場獎品一掃而空。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁上午前往左新非營利幼兒園強化師生及家長對腸病毒的防疫認知，表示「居家6招要做好，不怕腸病毒打擾」。（林雅惠攝）

國內腸病毒單周就醫人次破萬，疾管署預測下周起正式進入流行期，高雄市長陳其邁上午前往左新非營利幼兒園視察腸病毒防治狀況，現場與幼童們歡唱洗手歌，宣導「濕、搓、沖、捧、擦」的正確洗手方式，呼籲大家環境清潔有效對治腸病毒，是要用漂白水消毒而非酒精消毒。

根據衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，近期全國腸病毒門急診就診人次呈上升趨勢，2023年截至目前全國腸病毒感染併發重症確定病例累計3例（高雄市0例），另檢出8例腸病毒71型輕症個案，且包括EV71型、D68型、沙克奇A型等不同型別腸病毒在社區出現，存在流行風險須小心防範。

陳其邁上午前往左新非營利幼兒園強化師生及家長對腸病毒的防疫認知，表示「居家6招要做好，不怕腸病毒打擾」，並指出過去COVID-19用酒精消毒，因為COVID-19病毒有一個套膜可用酒精消毒讓病毒死亡，但腸病毒它沒有套膜，酒精消毒較沒用，而是要用漂白水才能有效對治。

陳其邁說，腸病毒主要的兩大傳染途徑為接觸傳染與飛沫傳染，尤其是接觸傳染，因此勤洗手及用漂白水消毒是最有效的對治，不論師生或家長，對於現在隨著疫情解封，小朋友參加活動及接觸機會多，要協助學童手部清潔，家長與小朋友返家後第一件事就是要洗手，接 著將外出服換掉，及重視環境清潔等照護措施，希望能夠減少傳染的風險。

陳其邁向全校師生宣導腸病毒防治過程，現場同時舉辦有獎徵答活動，陳其邁問：「要怎樣預防腸病毒」，小朋友們熱烈反映，舉手回答：「要常洗手」，現場獎品一掃而空；此外，他也與學童示範「濕、搓、沖、捧、擦」的正確洗手方式，鼓勵大家勤洗手來預防腸病毒。

高雄市衛生局強調，預防腸病毒最有效方法是用肥皂勤洗手、及使用漂白水進行環境清潔（酒精對腸病毒抑制效果有限），並維持良好衛生習慣，平時應落實腸病毒居家照護6招：「返家後先洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「定期以500ppm漂白水消毒環境」、「生病在家休息」、「家中第二小孩做好隔離照護」、「出現疑似腸病毒症狀，盡速送醫」。

衛生局提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現嬰幼兒出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請盡速至高市6家腸病毒重症責任醫院（包括高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、義大醫院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院）治療。