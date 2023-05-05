新北市議會民進黨團今日開始總質詢，接連質詢新北市長侯友宜，新北市議員周雅玲提及，2022年新北市自殺率上升，其中15到19歲是自殺率最高的族群，質疑守護員螺絲是不是鬆了，何以安居樂業。對此，侯友宜表示，自殺通報率上升是因同仁努力宣導，整體死亡人數是下降的。

周雅玲提及，侯友宜執政5年來，每年春聯都有隱喻，希望市民舒適、平安，不過，這些不是只有喊口號，態度很重要，如何讓青少年犯罪率下降，權責單位責無旁貸，除了犯罪率，新北市自殺通報率也上升，在安居樂業前提下，為何數據會攀升？

侯友宜回應，每個局處都是社會安全網守護員，新北市教育局連續7年都拿到友善校園全國第一，中央衛福部和地方有1925安心專線，因此鼓勵大家通報，鼓勵有自殺疑慮傾向者可以打1925。

侯友宜解釋，雖然轄內自殺通報率上升，死亡人數卻是下降的，也是因為基層同仁鼓勵民眾通報，自殺通報率才會上升。

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