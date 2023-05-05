香港動作電影《掃毒3：人在天涯》由香港知名導演邱禮濤執導，集合香港三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出，為《掃毒》系列的續作，故事和前二集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級，力求帶給觀眾一場震撼刺激的視聽盛宴，5日公佈三大影帝對峙的前導海報和前導預告，並公佈將於今年暑假檔上映。

郭富城（左起）、古天樂、劉青雲三大影帝在片中飆戲。（華映提供）

《掃毒》系列前二集都由香港天王級巨星演出，累積了前二集的好成績，第三集在演員及製作上再度升級，邀請影帝郭富城首度重磅加盟，演出《掃毒》的影帝劉青雲強勢回歸，而古天樂則是三度演出此系列作品。電影投資近3億港幣（約11.7億台幣），在西雙版納、汕尾、香港等多地取景，並斥鉅資搭建巨型金三角毒寨，進行動作場面拍攝。

延續《掃毒》系列的題材，依然圍繞著緝毒員警與毒梟及其團夥的生死對決展開，新作故事主要發生地設定在泰國、緬甸、老撾交接處的著名「金三角」地帶，也將進一步關注困境中的人性掙扎，探討善惡正邪的邊界。

電影《掃毒3：人在天涯》前導海報曝光。（華映提供）

在曝光的定檔海報中，主角郭富城、劉青雲及古天樂3人在危機四伏的金三角街頭對峙，郭富城神色兇狠持槍直指劉青雲眉心，但劉青雲以怒目回視，直接用手緊握槍管。而古天樂站在兩人之間，神色凝重舉槍瞄準劉青雲，劍拔弩張的氛圍一觸即發。

而前導預告中可見，一場他們在郵艇上喝酒聊天，看似輕鬆但其實各有心思的一場戲，尤其劉青雲大喊：「要在上流社會做最下流的事。」可看出角色的凶狠程度，更可看見三大影帝間的演技火花，預告最後還有超大爆破，火光直衝天際，宣告電影充滿了火爆刺激的動作場面。