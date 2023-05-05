根據愛迪達此前自己彙編的預估，分析師預測第一季銷售為年減4%。

由於較高的供應鏈成本以及折扣活動增加，愛迪達公布營業利益稍降到6000萬歐元，超出分析師預期的1500萬歐元；毛利率也減少5.1個百分點，降到44.8%。

愛迪達在去年終止了與饒舌巨星肯爺(Ye；Kanye West)之間獲利豐厚的合作關係，特別是Yeezy品牌的運動鞋。愛迪達至今仍未透露，將如何處理未出售的Yeezy運動鞋庫存問題。

愛迪達表示，Yeezy業務的終止，讓該公司第一季銷售減少了約4億歐元，而這些銷售主要集中在北美、大中華和歐非中東地區(EMEA)。

執行長Bjorn Gulden說，Lifestyle產品的減少和Yeezy的虧損，當然傷害到公司。「但是在這裡，我們也看到了一些正面的發展」。

Gulden重申了對2023年的財測，並說，2023年將是一個「業績令人失望的不穩定年份。他補充說，Terrace鞋的風格在所有市場都表現不錯；愛迪達也開始生產更多的Samba、Gazelle和Campus鞋。