大老闆挽起袖，艷陽下為獨居長輩整理居所。(屏縣府提供)

屏東縣大店長聯盟近日號召20位企業夥伴，一起投入一日志工服務。(屏縣府提供)

屏東大店長聯盟近日號召20位企業夥伴，投入一日志工服務，平時馳騁商場的老闆們，各個拿起工具、挽起衣袖紮起頭巾分工，給長輩一個安全又舒適的生活空間，大家都表示，很支持這樣的一日服務，未來希望能帶動員工一起做志工。

企業志工南國紅逗李育琳表示，聯盟平時參與許多公益服務，許多老闆很有意願用工作之餘，從事一日志工服務，希望未來能拓展到各領域的企業共同響應。

屏東縣政府社會處表示，竹田一位74歲獨居長輩因年紀大、雙腳無力無法打掃，住家更因屋瓦崩塌而漏水，造成長輩進出安危，第一階段由百工師傅志工團及純青水電維修志工們，完成改善硬體屋頂搭建和水電補強，第二階段由企業志工夥伴進場整理環境。

眾人合力將屋內各種老舊不堪用的家具清除，佈滿厚重灰塵的電器餐具及經年累月堆放的雜物清潔打掃一番，希望在清掃過程中能兼具環境乾淨，又能維持長輩基本的生活起居，短短一個上午，就將狹小房子整理乾淨。

屏縣府社會處長劉美淑表示，近年企業更重視社會責任，為鼓勵帶領員工一起參與「企業志工」服務模式，從有步驟地了解社會需求到規劃服務模式共創公司、員工與社會的三好，希冀每一個企業都能響應「每1位員工、每2個月一次、共創3好(企業、員工與社會)、每次服務4小時」。