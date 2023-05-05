lululemon新竹Big City 門市店內全景照。（lululemon提供）

lululemon Align連身裙標榜膚觸如奶油般柔軟。（lululemon提供）

lululemon Align高腰貼身於伽褲 25 吋，以柔軟材質給女性最溫柔的包覆。（lululemon提供）

兼具舒適及時尚的加拿大休閒運動服飾品牌lululemon 於4日宣布將擴大實體門市版圖，繼台北、台中及高雄，lululemon將邁向第四個城市 – 新竹。首度進駐新竹Big City遠東巨城購物中心，將品牌特有結合在地生活的文化帶到新竹。此外，配合母親節檔期，推薦一系列為媽咪獻上心意的單品，包含Align連衣裙、高腰小喇叭褲及舒適剪裁 Softstreme高腰長褲等熱門商品。

在新竹首間門市，可以選購、試穿熱銷系列商品，無論是主打輕盈舒適、靈活彈性宛如奶油般親膚的Align系列，或是適合高強度訓練，主打透氣、乾爽的 Run系列，都能在門市一次購足。lululemon資深副總裁波普 (Gareth Pope) 去年接受專訪時表示，看好台灣在亞太地區發展潛力，因此近年不斷擴充實體店面服務。對此，lululemon 正式宣布將進入全新社區 — 新竹，選擇在年輕人、親子休憩時間最愛逛的巨城作為首店，讓更多人能夠近距離感受最舒適的時尚魅力。

此外，近年企業ESG永續意識抬頭，lululemon深信「最好的感受，將激發最好的表現」，與生物科技企業全球領導 Geno 合作，歷經兩年的研發，正式發表環境友善的植物基尼龍 (Plant-based Nylon) 材質。lululemon副總裁Esther Speck表示，「植物基尼龍系列商品是我們正在為地球盡一份心力的象徵，同時我們也期望未來繼續朝永續發展前進。」lululemon更承諾會持續以創新、永續的方式開發產品和經營公司。消費者可透過官網選購 Plant-Based Nylon經典短袖系列商品，為衣櫃增添「永續」色彩。