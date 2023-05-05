網紅部落客「林叨囝仔The Lins' Kids」Sydney，去年宣布懷上第7胎，未料日前挺著8月孕肚和先生攻百岳，事後被網友揪出懷第6胎時也去登山，還因為骨折導致救援山友受傷；對此，她在臉書發文坦言做了不好示範，更五度為自己的行為道歉，不過提及一句話卻引發爭議，讓網紅陳沂看不下去發文怒斥。

Sydney發文為自己的行為道歉，坦言未把意外後的風險及會動用的資源考慮進去，也感謝這段期間所有人對她進行機會教育，藉此警惕自己不再重蹈覆徹，提到小孩時更是充滿愧疚，由於自己的不當示範，導致他們無辜遭受攻擊，亦向肚子裡的寶寶道歉：「對不起，你是在帶著愛與期待來到這個世界的孩子，卻因為媽媽的關係，讓你遭受到質疑與負面的胎教」。

不過Sydney一篇道歉文，在陳沂眼中看來相當不以為然，因為她最受不了有種人明明犯錯，但發道歉文還要情緒勒索，強調從頭到尾都沒有人在攻擊小孩，大家針對的是為何在孕期倒數階段還要去爬山，不僅造成其他人困擾，也無視肚子裡胎兒安危，忍不住反問：「真正自私自利不在乎小孩的人，反過來說別人攻擊妳的孩子」。

對於網友揪出Sydney過去滑雪時把小孩掛胸前的荒唐行徑，陳沂指出這種行為相當危險，即便技術再高超的人都不保證不會摔倒，如果不小心出了意外，小孩就會變成肉墊，接著提出心中質疑：「這樣的人一直生，說自己愛小孩？小孩難道不是妳的搖錢樹？還是出事拿來擋的工具」。