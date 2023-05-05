能高安東軍縱走沿途有壯闊高山草原、湖泊、日出、雲海等美景，吸引山友朝聖，張姓山友上月攀登能安縱走，他在能高主峰後的舊山屋營地紮營休息，抵達發現滿地垃圾，讓他超傻眼，拍照po網自嘲：「睡在垃圾場旁。」強調這就是山上實況，外國朋友來爬山，看了都覺得髒。網友呼籲：「有辦法揹上去，就要自己揹下來。」

高安東山縱走路線位於南投、花蓮交界，一般從南投縣仁愛鄉屯原登山口入山，經雲海保線所、天池山莊、能高山、光頭山、白石山、安東軍山，下切溪谷由奧萬大森林遊樂區下山，沿途有連綿的高山草原、高山湖泊群與水鹿，被登山界稱為「一生必朝聖縱走路線」，該行程至少要6天，屬重裝路線，因此在山區遺留許多人為垃圾。

張姓山友上月攀登能安縱走，規畫能高主峰後的舊山屋營地紮營休息，到了現場讓人超傻眼，因為營地竟然滿地垃圾，拍照PO文說：「此生必去，最美的高山湖泊縱走路線，但這就是山上實際的情形」，認為連外國朋友來爬山，看了都覺得髒，自嘲「睡在垃圾場旁」，引發網友熱議。

網友感慨：「滿嘴愛好山林的山友，表現出如此的行為！」有人訝異指稱，疫情期間、2021年，綽號「三條魚」的登山好手詹喬愉才率志工團能安縱走淨山，揹了205公斤垃圾下山，現在又這麼多！呼籲山友「有辦法揹上去，就要自己揹下來」。

林務局南投、花蓮林管處表示，能安縱走路線位於中央山脈深處，不可能有常駐清潔人員撿拾垃圾，盼所有登山者、領隊及協作共同負起責任，近期將辦理聯合淨山活動，再度呼籲每個人將不屬於山林的東西帶下山，才能確保無痕山林，高山美景才能永續。