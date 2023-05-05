卜學亮出演話題台劇《人選之人－造浪者》，在劇中飾演一位做事保守又愛搓湯圓的黨部高層「高副祕」，維妙維肖的演出讓觀眾直呼「好討厭！」卜學亮笑稱過去都是在逗觀眾笑，能被觀眾罵的機會不多，「笑納」觀眾給的演技正面評價。

卜學亮《最後14堂星期二的課》一演就是十二年。（果陀劇場提供）

其實卜學亮早在劇場深耕多年，光是今年在果陀劇場，就有包括《ART》、《淡水小鎮》和《最後14堂星期二的課》三齣舞台劇的演出，導演林君陽也稱讚卜學亮經過多年的舞台劇洗禮，演技早已爐火純青。他在2011年接下了果陀劇場推出的《最後14堂星期二的課》舞台劇演出，和被稱為「劇場戲精」的金士傑搭檔演出，探討感性的生命關懷議題，這一演就是12年，成了卜學亮最長壽的舞台劇代表作，在今年年底演出也即將邁向300場，讓觀眾開始看見了「不用搞笑也可以很會演戲」的卜學亮。

《ART》是卜學亮（右起）和曾國城、屈中恆兩位好友合作，3人默契十足。（果陀劇場提供）

接續著與果陀劇場的合作緣分，卜學亮接著演出和曾國城、屈中恆搭檔的《ART》，一演也是五、六十場，《ART》在探討一段三個好友中年友誼的故事，卜學亮飾演的「孫亮群」在劇中囂張頑固又愛嗆人，跟現實生活中自己的真實個性完全迥異，但因為跟曾國城和屈中恆本來就是多年老友，多年的默契和信賴感，讓三人在台上的「丟接球」十分精采也撞擊出許多火花。

卜學亮參與果陀三十五周年經典劇作《淡水小鎮》演出愛家父親。（果陀劇場提供）

而今年開始參與演出的《淡水小鎮》，則是果陀劇場的三十五周年經典再現劇作，雖然這次不是主角，但透過一個純樸愛家的報社編輯角色，和劇中家人黃嘉千、李千娜的互動為整齣戲畫龍點睛，增添了許多溫馨和趣味的橋段。

對於這次演出《人選之人》收到的好評和迴響，卜學亮謙虛的表示，團隊的每一個演員和工作人員都很優秀，因為自己學校畢業後沒有到過公司上班，為了演出職人劇的主管角色也做了不少功課，「這十多年來舞台劇確實給我很多養分，謝謝金老師和合作的夥伴們，互相交流互相學習，因為不能NG演出，讓自己每一次的上台都是獨一無二的演出。」卜學亮說，透過舞台劇多年演出的豐富經驗，在後來對於角色的人設會更注意細節，對於劇本的潛台詞也會更加琢磨。卜學亮最後也感性地表示，「希望『演員卜學亮』，有洗掉綜藝味，讓觀眾看到我不同的演出！」

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