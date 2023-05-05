台南市永康區丁姓男子墜樓身亡案，涉嫌脅迫、凌虐死者的4男2女到案後，2名主嫌被檢方聲請羈押禁見，3人諭知3至5萬元交保，另名何姓少年移送台南地方法院少年法庭審理。對此，死者母親大呼「不公平」，還怒斥嫌犯等人涉嫌殺人，「我不可能原諒他們」。

丁母說，店長陳女告訴警方，她懷疑公款短少是我兒子所為；但只是懷疑，更何況有懷疑不是應該報警處理嗎？現在我兒子死了，死無對證，他們說的都是對的，她質疑兒子侵占20萬元的真實性，希望檢警還我兒子、家屬一個清白。

丁母還認為，他們前一天就把我兒子關在倉庫內持塑膠管虐打，甚至開槍打傷我兒子後，還將兒子從13樓丟下來，「真的很過分」；她也要涉案嫌犯的父母設身處地，如果自己的子女被這樣虐打，「會不會很殘忍」。

丁母強調，這是他們設局陷害我兒子，還坑了我20萬元，「我不可能原諒他們，也不可能那麼輕微就放過他們。」