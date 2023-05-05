苗栗縣長鍾東錦5日參加原民部落大學開學典禮，與老友賽夏族長老寒喧。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦5日參加原民部落大學開學典禮，頒贈獎牌給泰雅族長老。（謝明俊攝）

苗栗縣原住民族部落大學5日舉行開學典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦5日參加原民部落大學開學典禮，頒贈獎牌給泰雅族及賽夏族長老。（謝明俊攝）

苗栗縣原民部落大學5日上午舉行開學典禮，苗栗縣長鍾東錦參加典禮，當場承諾一定會恢復原民處，以提昇對中央原委會對口位階。鍾東錦並對苗栗縣原民最多的南庄鄉長羅春蓮及泰安鄉長陳吉基，未出席原民部落大學開學感到非常不滿，他要代表鄉長出席的2個公所祕書，將他的話原文轉達鄉長。要求2個鄉長多重視原民部落文化傳承工作，

苗栗縣府原民中心主任蔣意雄介紹，2023年度苗栗縣原住民部落大學是從5月開課，這個學期共開設26門基本型課程，內容包括文化探索、語文教育、產業經營等多元學習，透過多樣化課程設計，培養原住民各類人才，來落實在地就業理念。

蔣意雄說明，今年課程內包涵括了泰雅古調及歲時祭儀、泰雅樂舞、弓箭製作教學、創意皮雕、藤編教學、族語認證班及基礎班、泰族傳統編織技藝、部落在地食材創意料理、原民風味咖啡調調製、部落壁畫創作以及部落原生植物多元應用與印染創作等，課程項目琳瑯滿目。

鍾東錦上台致詞時，一起頭就對南庄鄉長羅春蓮、泰安鄉長陳吉基2人未能出席開學典禮，僅指派公所祕書出席感到非常不滿，鍾東錦表示，要自助才有天助，沒有自助，別人不會幫助你，天也不會幫助你，他非常不高興在原住民的活動中，2個鄉長出席都不熱絡，他不懂是何原因？

鍾東錦說，今年部落大學經費約有4百多萬元，縣府補助160多萬元，當然錢不是問題，但是這也是需要鄉公所一起來配合，活動才能有更好的創意和作法，尤其我們原鄉的劉美蘭、楊文昌及黃月娥等3位議員，不管是對文化、飲食及語言，都非常努力的在爭取，鄉鎮公所更要努力配合，不能無關緊要，這是態度的問題，原住民人數雖然不多，但他認為是非常重要的。

鍾東錦表示，保存原民文化語言，一定是原住民自己的要務，別人是不會來幫你保存的，政府一定有責任，不管是縣府或是鄉鎮市公所，有無可取代的責任，因為政府手上有權力，當然要盡心盡力把這件事情做好，不能如此漫不經心，他保證只要他在位一天，就會重視原住民文化，他也希望2個祕書把他的話完整帶回轉告。

鍾東錦指出，日前他到宜蘭縣參訪，當地原民縣議員得悉苗栗縣有意恢復原民處，也希望宜蘭縣政府也要成立原民處，在跟中央對口的時候，才更有力量，同時，他更希望要選出像是原民立委孔文吉、高金素梅等優秀的委員來協助苗栗縣。鍾東錦說明，他一定會恢復原民處，但要待縣府內部幾個祕書缺退休出缺時，併作業調整，所以還需一段時間，至於未來處長人選，他目前並未定案。