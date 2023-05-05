2001年成立的興普總部位於桃園蘆竹，主要提供各類PCB及電子組裝（PCBA）的少量多樣產品，協助客戶創新及產品協同設計，加速商品先占市場優勢。公司目前實收資本額1.72億元，擁有264名員工、廠房面積達1.69萬平方公尺。

愛德萬測試2021年收購美商高新星研發（R&D Altanova），主要提供高階測試板、載板及測試座等耗材。公司看好結合高新星研發的設計能力及興普的製造能力，將可擴大在亞洲地區高階測試板市占率，增強為客戶提供一站式解決方案能力。

愛德萬測試總裁兼執行長吉田芳明表示，收購興普科技是中長期成長策略之一，目的為拓展測試和量測解決方案。興普的製造技術與高新星研發的高階測試板設計技術互補，可擴大高階測試板生產能力，並能強化亞洲客戶群及常態業務，有助穩定並多元化營收基礎。

愛德萬測試未透露收購金額。據愛德萬測試規畫，併購興普後擬納為美國分公司的全資子公司，以進一步拓展測試及量測解決方案。愛德萬測試表示，此次併購案對公司本會計年度合併財報將無重大影響。